Бабаев Федор Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабаев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45027. БАБАЕВЪ, ФЕДОРЪ НИКОЛАЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Шуйск. у., Горицк. в., д. Ошурихи, 32 л.; — Владимір. О. С. (въ 6 р.), 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 17 Февр. 905 г., арест. отд. 2 г. Исп. 27 Мая 905. | 900 85965 975 и 1655 У. | 96 80159 1655 У. | 92 9353 170 М. | 93 93867 1655 У. | 90 38586 169 М.
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