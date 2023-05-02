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Светляков Федор Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Светляков
Имя
Федор
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
10 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 312
Источник
Скан
Оригинальная запись
11554. Светляков Федор Герасимович, 17 л., Иркутск. г., Киренск. уч. пос. Воропанского. Иркутск. Губсуд. Ст. 169, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10 апр. 926.

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