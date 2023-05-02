Чупров Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чупров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141343. ЧУПРОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Поповъ). Мщ. г. Перемышля, 35 л.; — Москов. О. С. 11 Авг. 909, 4 п. 134 и 2 п. 1 ч. 1643 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 30 Сент. 909. | 903 18592 172 М. | 901 78879 169 М.
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