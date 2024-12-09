Данилин Прокофий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилин
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- __ май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102196. ДАНИЛИНЪ, ПРОКОФІЙ ПАВловъ, 22 л. К. Краснин. у., Юровск. в., д. Жегаловки, рд. т. же у., Каблуконск. в., въ им. Александровскомъ; — Смолен. О. С., 18 Апр. 911, 152¹ и 1 ч. 1655 У., арест. отд 2 г., съ зач. 7 м. предв. заключ. Исп. въ Маѣ 911. | 910 3836 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 122759. | 908 58413 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 48225.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.