Прозорова Евфимия Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прозорова
- Имя
- Евфимия
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44385. ПРОЗОРОВА, ЕВФИМІЯ ФЕДОрова (урожд. Семеницева). К. г. Вятки, 18 л., рд. Вятск. у., Бобинск. в., въ д. Заборьѣ; — Вятск. О. С., 134, 135, 1 ч. 140, 149, 152, 1 ч. 1655 и 1657 У., тюр. 1 г. Исп. 12 Апр. 907. | 905 634І6 170 М. | 901 101153 169 М. | 905 1631 170¹ М.
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