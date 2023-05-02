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Медведев Иван Евсеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Медведев
Имя
Иван
Отчество
Евсеевич
Дата исполнения приговора
09 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
17122. МЕДВЕДЕВ, ИВАН ЕВСЕЕВИЧ, 32 л. Гр. Орловск. у., Пинюжанск. в., д. Никитичи; — Р. Т. г. Вятки. Должн. прест., лиш. св. 7 л., по амн. нак. сокр. до 2 л. Исп. 9 марта 920.

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