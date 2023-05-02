Ляпин Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяпин Алексей Дмитриевич

Ляпин Алексей Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ляпин
Имя
Алексей
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
11 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8780. Ляпин Алексей Дмитриевич, 23 л., Череповецк. у., Аксеновск. в., д. Винявино. Н. С. 2 отд. г. Ленинграда Ст. ст. 88, 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 11 мая 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.