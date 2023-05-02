Брызгалов Яков Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брызгалов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130344. БРЫЗГАЛОВЪ, ЯКОВЪ Прокофьевъ. Ряд. изъ м. Нолин. у., Семериковск. в., с. Плѣлаго, 20 л.; — У. Чл. О. С. по Нолин. у. 21 Сент. 909, 12 и 1 п. 13 М., 2 п. 1112 Акц. У. и Воин. У., тюр. 4 м., съ замѣн. воен. один. тюр. 2 м. или ар. 5 нед. Исп. 12 Окт. 909.
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