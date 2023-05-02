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Брызгалов Яков Прокофьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брызгалов
Имя
Яков
Отчество
Прокофьев
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
130344. БРЫЗГАЛОВЪ, ЯКОВЪ Прокофьевъ. Ряд. изъ м. Нолин. у., Семериковск. в., с. Плѣлаго, 20 л.; — У. Чл. О. С. по Нолин. у. 21 Сент. 909, 12 и 1 п. 13 М., 2 п. 1112 Акц. У. и Воин. У., тюр. 4 м., съ замѣн. воен. один. тюр. 2 м. или ар. 5 нед. Исп. 12 Окт. 909.

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