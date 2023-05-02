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Котин Афанасий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Котин
Имя
Афанасий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
31 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
25307. КОТИН, АФАНАСИЙ СЕМЕНОВИЧ, 40 л. Гр. Касимовск. у., Сынтульск. в., д. Коросинки; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Взяточнич., лиш. св. 3 г. Исп. 31 марта 920.

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