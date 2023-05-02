Семенюк-Бирюзовский Ефим Спиридонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенюк-Бирюзовский
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Спиридонович
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 306
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10495. СЕМЕНЮК-БИРЮЗОВСКИЙ ЕФИМ СПИРИДОНОВИЧ, 25 л., Подольск. г., Брацлавск. у., Клебинск. в., хутора Фальковки. Московск. Губсуд. Ст. ст. 95, 2 ч. 184, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 27/ѴІІ — 24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.