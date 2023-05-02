Кравченко Василий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравченко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6920. КРАВЧЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 27 л., Славгородск. у., Черно-Куртск. в., с. Белое, В. Т. Зап.-Сибирск. окр., Ст. ст. 105, 107, 187, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 31 июля 923.
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