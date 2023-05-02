Фролин Иван Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7755. ФРОЛИН, ИВАН НИКИТИЧ (он же ХРИЛИН) 40 л., Гр. Одоевск, у., в. и с. Воскресенска,; Н. С. Тверск. уч. г. Москвы, Мошеннич., лиш. св. 2 г., Исп. 22 авг. 919.
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