Цикатович Августин Томашев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цикатович
- Имя
- Августин
- Отчество
- Томашев
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140976. ЦИКАТОВИЧЪ, АВГУСТИНЪ Томашевъ. К. Вилкомірск. у., Жмуйдецк. в., д. Антотильцевъ, 18 л.; — З. Н. 1 уч. Вилкомір. у., 8 Мая 908, 154 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Сент. 909.
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