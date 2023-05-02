Кузнецов Александр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87425. КУЗНЕЦОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Яковлевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Костромск. у., в. и с Захарова, 48 л., рд. т. же у., Красносельск. в., въ д Зайцевѣ; — Костромск. О. С., 114, 9 и 2 ч. 1655 У. тюр. 2 г. Исп. 22 Марта 908. | 905 14172 1655 У. | 95 71202 169 М. | 900 98310 1647 У. 92 1 13261 1655 У. | 98 02108 1655 У. | 89 60962 169 М. | 98 68569 169 М. | 88 94777 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.