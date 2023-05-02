Узилов Александр Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Узилов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12294. УЗИЛОВ АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ, 20 л., Сызранск. у., Ст.-Костычевск. в. и д. Н. С.7 уч. Сызранск. у. Ст. ст. 180 п. «б» 220, лиш. св. 2 г. И пор. пр. 3 Г. П. В. 3 С. 21/ХІІ—24.
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