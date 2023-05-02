Суханов Василий Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Суханов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29335. СУХАНОВ, ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 16 л. Гр. Яранск. у., Сметанинск. в., д. Шутово; — Н. С. 3 уч. Велико-Устюгск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 26 авг 920.
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