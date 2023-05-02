Мазаев Яков Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мазаев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83668. МАЗАЕВЪ, ЯКОВЪ МИХАЙЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ливенск. у., Медвѣженск. в., д. Соловьевки, 34 л.; — Таганрогск. О. С., 3 ч. 1643 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 25 Апр. 908. | 903 79511 977 У. | 92 101058 169 М. | 900 98112 1643 У. | 91 56857 169 М. | 97 43031 169 М.
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