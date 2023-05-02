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Соловьев Марк Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соловьев
Имя
Марк
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
11 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 329
Источник
Скан
Оригинальная запись
12147. Соловьев Марк Алексеевич, 36 л., Приморск. г., г. Хабаровска. Н. С. 14 уч. Приморск. г. Ст. ст. 16, 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 11 мар. 926.

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