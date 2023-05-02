Орлов Алексей Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орлов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7226. ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 22 л.,Томск. у., Боборыкинск. в., д. Марлыково. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1 и 142, лиш. св.10 л. Исп. 26 мая 923.
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