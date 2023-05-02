Хмелев Семен Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмелев Семен Федосеевич

Хмелев Семен Федосеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хмелев
Имя
Семен
Отчество
Федосеевич
Дата исполнения приговора
07 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 376
Источник
Скан
Оригинальная запись
12910. ХМЕЛЕВ СЕМЕН ФЕДОСЕЕВИЧ, 22 л., Шадринск. окр., Ольховск. р., с. Беляковского. Н. С. 16 уч. Шадринск. окр. Ст. 157, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 7/ѴІІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close