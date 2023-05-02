Бородкин-Прокофьев Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бородкин-Прокофьев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13468. БОРОДКИН-ПРОКОФЬЕВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Лужск. у., Передольск. в., с. Б.-Тарасковичи; — Н. С. 1 уч. Лужск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 8 д. пр. з. Исп. 21 окт. 920.
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