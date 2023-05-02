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Панова Мария Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панова
Имя
Мария
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7429. ПАНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА, 31 г., Ржевск. у., в., д. Ямская-Слобода. Н. С. 2 уч. Ржевск. у. Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 24 дек. 923.

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