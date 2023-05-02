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Долгошеев Николай Николаеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Долгошеев
Имя
Николай
Отчество
Николаеевич
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
4011. ДОЛГОШЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕЕВИЧ, 27 л., Майкопск. отд., ст. Костромской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 113 ч. 1, 116, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 ноября 923.

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