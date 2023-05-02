Куприанов Илья Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куприанов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 08 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7612. КУПРИАНОВ ИЛЬЯ ЕГОРОВИЧ, 37 л., Рязанск. у., Шумовск. в., с. Дубровичи. Рязанск. Губсуд. Ст. 183 ч. 1, лиш. св. 1½ г. Исп. 8 сент. 923.
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