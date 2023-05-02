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Тюлькина Ирина

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тюлькина
Имя
Ирина
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
29700. ТЮЛЬКИНА, ИРИНА, 30 л. Гр. Бирск. у., Сарсинск. в., с. Бляваша; — Н. С. 19 уч. Уфимск. окр. Кража, пр. р. 1 г., по амн. нак. сокращ. до 4 м. условно.

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