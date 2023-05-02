Мазин Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мазин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8479. МАЗИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 32 л., Рд. в г. Риге. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. Ст. ст. 113 ч. 1 и 205в, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 окт. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.