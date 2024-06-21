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Бирюков Ермолай Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бирюков
Имя
Ермолай
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
07 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
130059. БИРЮКОВЪ, ЕРМОЛАЙ ЯКОВлевъ. К. Чембар. у., Чернышевск. в., с. Ольшанки, 38 л.; — М. С. 4 уч. Томск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Марта 909.

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