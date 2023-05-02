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Освальд Вильям Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Освальд
Имя
Вильям
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
21 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
9694. Освальд Вильям Антонович, 38 л., рд. в Ковенск. г., Россиенск. у., д. Торогинской. Сибирск. Крайсуд. Ст. 1 ч. 86, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 21 янв. 926.

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