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Булатов Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Булатов
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
890. Булатов Михаил Федорович, 15 л., Галичск. у. Холмовск. в. Н. С. Центр. уч. г. Костромы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 7м. 13 д. П. в. з. с. 9/ХІІ—26.

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