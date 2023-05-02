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Голяк Шмуль-Янкель Вигдоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голяк
Имя
Шмуль-Янкель
Отчество
Вигдоров
Дата исполнения приговора
__ май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
81482. ГОЛЯКЪ, ШМУЛЬ-ЯНКЕЛЬ ВИГдоровъ, 20 л. Мщ. г. Кременчуга; — Екатеринославск. О. С., 24 Февр. 911, 140 и 2 п. 2 ч. 1647 У., тюр. 1½ г. Исп. въ Маѣ 911. | 909 100458 1647 У. | 908 102185 172 М.

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