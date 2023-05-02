Семенов Степан Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28624. СЕМЕНОВ, СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 38 л. Гр. Новоладожск. у., Шумск. в., д. Волдамо; — Н. С. 4 уч. Новоладожск. у. Присвоение, лиш. св. 10 л., по амн. нак. зам. пр. р. 3 г. Исп. 27 окт. 920.
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