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Назарова Ольга Игнатьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назарова
Имя
Ольга
Отчество
Игнатьевна
Дата исполнения приговора
19 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
27075. НАЗАРОВА, ОЛЬГА ИГНАТЬЕВНА, 26 л. Гр. Тверск. у., Логинск. в., д. Жуковой; — Н. С. Василеостровск. р. 2 отд. г. Петрограда. Укрыват. прест., лиш. св. 1 г. Исп. 19 марта 920.

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