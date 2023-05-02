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Наумов Илья Арсеньев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Наумов
Имя
Илья
Отчество
Арсеньев
Дата исполнения приговора
29 апрель 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
85371. НАУМОВЪ, ИЛЬЯ АРСЕНЬЕВЪ, 38 л. Мщ. г. Иркутска; — М. С. 22 уч. Читин. О. С., 29 Апр. 911, 16¹ и 169 М., тюр. 3 м., съ зач. 1 м. и 25 дн. предв. заключ. Исп. 29 Апр. 211. | 31 Марта 907 г. М. С. 1 уч. Кирен. у., тюр. 6 м. | 30 Іюля 99 г. Иркутск. Воен.-О. С., за дезертир. арест. отд. 2½ г.

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