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Фролов Григорий Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Григорий
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 484
Источник
Скан
Оригинальная запись
32933. Фроловъ, Григорій Яковлевъ. Спр., напеч. въ 908 г. подъ 116580, считать недѣйствительной, такъ какъ осужд. оказался Буренинымъ, Петромъ Лукьяновымъ. см. (ІІ кн. 909).

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