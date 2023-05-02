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Казеев Григорий Моисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казеев
Имя
Григорий
Отчество
Моисеевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4121. КАЗЕЕВ ГРИГОРИЙ МОИСЕЕВИЧ, 19 л., Тамбовск. у., Рассказавск. в. и с. Н. С. 10 уч. Тамбовск. у. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 30/ѴІ—24. 

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