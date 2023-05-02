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Бляховский Юльян Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бляховский
Имя
Юльян
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
130089. БЛЯХОВСКІЙ, ЮЛЬЯНЪ СТЕПАНОВЪ. К. Конин. у., гм. Тулишковъ, д. Задворна-Весь, 17 л.; — Варшав. С. П. 5 Мая 909, 53, 57 и 2 ч. 102 Уг. У., каторж. раб. 4 г. Исп. 21 Сент. 909.

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