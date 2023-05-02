Бляховский Юльян Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бляховский
- Имя
- Юльян
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130089. БЛЯХОВСКІЙ, ЮЛЬЯНЪ СТЕПАНОВЪ. К. Конин. у., гм. Тулишковъ, д. Задворна-Весь, 17 л.; — Варшав. С. П. 5 Мая 909, 53, 57 и 2 ч. 102 Уг. У., каторж. раб. 4 г. Исп. 21 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.