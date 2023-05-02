Адамов Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129316. адамовъ, иванъ андреевъ. К. Варнавинск. у., Моисѣевск. в., с. Заводи, 60 л.; — Костромск. О. С. 2 Сент. 909, 134 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. въ Сент. 909.
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