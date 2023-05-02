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Адамов Иван Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адамов
Имя
Иван
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
129316. адамовъ, иванъ андреевъ. К. Варнавинск. у., Моисѣевск. в., с. Заводи, 60 л.; — Костромск. О. С. 2 Сент. 909, 134 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. въ Сент. 909.

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