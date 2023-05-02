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Земалетдинов Жламутдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Земалетдинов
Имя
Жламутдин
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4928. ЗЕМАЛЕТДИНОВ ЖЛАМУТДИН, 53 л., Бирск. к., Н.-Троицк. в., д. Туйкаш. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 197, пор. пр. 2 г. Исп. 28 сент. 923.

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