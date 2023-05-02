Севастьянов Петр Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Севастьянов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 06 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8834. СЕВАСТЬЯНОВ ПЕТР АНТОНОВИЧ, 27 л., Тамбовск. у., Качетовск. в., с. Мало-Даниловки. В. Т. 8 стр. корп. Ст. ст. 204 и 208 ч. 3, лиш. св. 2 г. Исп. 6 февр. 923.
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