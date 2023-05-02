Боровков Федор Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровков Федор Борисов

Боровков Федор Борисов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боровков
Имя
Федор
Отчество
Борисов
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
130261. БОРОВКОВЪ, ФЕДОРЪ БОРИСОВЪ. Каз. ст. Иловлинской, 2 Донск. окр., 36 л., рд. на х. Таровскомъ, т. же окр.; — С. М. С. 2 Донск. окр. 10 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close