Боровков Федор Борисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боровков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Борисов
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130261. БОРОВКОВЪ, ФЕДОРЪ БОРИСОВЪ. Каз. ст. Иловлинской, 2 Донск. окр., 36 л., рд. на х. Таровскомъ, т. же окр.; — С. М. С. 2 Донск. окр. 10 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Сент. 909.
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