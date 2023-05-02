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Лаптев Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаптев
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
16570. ЛАПТЕВ, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 78 л. Гр. Новохоперск. у., В.-Карачанск. в. и с.; — Н. С. 11 р. Новохоперск. у. Торг. спирт., лиш. св. 3 г., по амн. нак. зам. пр. р. 4 м. Исп. 28 дек. 920.

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