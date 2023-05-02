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Скобелев Василий Арефьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скобелев
Имя
Василий
Отчество
Арефьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
9149. СКОБЕЛЕВ ВАСИЛИЙ АРЕФЬЕВИЧ, 20 л., Белозерск. у., Клинск. в., с. Пухтаева. Череповецк. Губсуд. Ст. 169, лиш. св. 4 г. Исп. 14 окт.

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