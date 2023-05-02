Скобелев Василий Арефьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скобелев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Арефьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9149. СКОБЕЛЕВ ВАСИЛИЙ АРЕФЬЕВИЧ, 20 л., Белозерск. у., Клинск. в., с. Пухтаева. Череповецк. Губсуд. Ст. 169, лиш. св. 4 г. Исп. 14 окт.
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