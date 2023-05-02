Розыграев Ефим Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозыграев Ефим Феоктистович

Розыграев Ефим Феоктистович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Розыграев
Имя
Ефим
Отчество
Феоктистович
Дата исполнения приговора
01 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
18611. РОЗЫГРАЕВ, ЕФИМ ФЕОКТИСТОВИЧ, 40 л. Гр. г. Ковно; — Н. С. Николаевск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 3 д. пр. з. Исп. 1 фев. 920. | 910 25232 16541 У. | 900 21751 169 М. | 907 6973 309 У. по сов. приг., напеч. в 906 г. № 49995. | 903 26445 1651 У. по сов. приг., напеч. в 902 г. № 100760.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close