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Кудряшов Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудряшов
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7267. КУДРЯШОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 44 л., Спасск. у., Рясск. в., с. Мосолова. Н. С. 2 уч. Спасск. у. Ст. ст. 180 п. «б», 220, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 мая 923.

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