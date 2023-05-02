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Кирсанов Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирсанов
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
11 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5913. КИРСАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л., Новоторжск. у., Пречисто-Каменск. в., с. Боброва, Н. С. 16 уч. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г., Исп. 11 июля 923.

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