Франков Илья Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Франков
- Имя
- Илья
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140632. ФРАНКОВЪ, ИЛЬЯ ДАНИЛОВЪ. К. Оршан. у., Баранск. в., д. Балбасовой, 22 л.; — З. Н. 3 уч. Оршан. у., 154 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.