Ценев Никифор Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ценев
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141037. ЦѢНЕВЪ, НИКИФОРЪ ГАВРИЛОВЪ. К. Бирск. у., Касевск. в., с. Саклева, 23 л.; — Уфимск. О. С. 2 Сент. 909, 149, 1452, 13 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 16 Окт. 909.
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