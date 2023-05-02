Галиев Садык Ибрагимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галиев
- Имя
- Садык
- Отчество
- Ибрагимов
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36974. ГАЛІЕВЪ, САДЫКЪ ИБРАГИмовъ. Посел. (бродяга) Тымовск., на остр. Сахалинѣ, окр., с. Рыковскаго, 52 л.; — М. С. 2 уч. о. Сахалина, 12, 1 и 6 П. 13, 3 П. 14, 14¹, 16, 2 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 12 Нояб. 908 г. (тюр. 3½ м.), тюр. 5 м. Исп. 29 Нояб. 908. | Въ 99 г. Иркут. О. С., за убійство, въ каторгу на 15 л. | Въ 82 г. Оренбург. Соед. П. приг. на посел. за бродяж.
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