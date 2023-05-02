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Гладковский Макар Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гладковский
Имя
Макар
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
1880. ГЛАДКОВСКИЙ МАКАР АНТОНОВИЧ, 21 г., Киевск. г., Уманск. окр., Оратовск. р., с. Кантелина. В. Т. 2 кав. корп. Ст. ст. 205а, 205б, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15/ѴІ—24.

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