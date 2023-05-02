Фаткуллин Гизятулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фаткуллин
- Имя
- Гизятулла
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140410. ФАТКУЛЛИНЪ, ГИЗЯТУЛЛА. К. Шадрин. у., в. и д. Кызылбая, 20 л.; — Екатенинбург. О. С. 12 Сент. 909, 139, 1641 и 1654 У., каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 28 Сент. 909.
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